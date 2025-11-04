Petrolio gelato yacht e vestiti e fatturati miliardari | la top 50 delle imprese riminesi
Dall’agroalimentare alla nautica, dall’energia all'abbigliamento, fino al turismo e al petrolio: la provincia di Rimini è da sempre un crocevia strategico per l’economia regionale e nazionale. Il turismo, le grandi cooperative, le industrie alimentari e di ogni genere convivono con realtà più. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
