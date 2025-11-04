Arezzo, 4 novembre 2025 – “ Peter Pan” e “ Don Milani ”: ordinanza di chiusura per operazioni di disinfestazione. Con apposita ordinanza il sindaco ha disposto la chiusura dell'asilo nido “Peter Pan” e della scuola dell'infanzia “Don Milani”, entrambe a San Leo in via Bellini, a partire dalle ore 15:00 di oggi, 4 novembre, all'intera giornata di venerdì 7 novembre. Il provvedimento si è reso necessario per procedere con immediatezza al servizio di disinfestazione per motivi sanitari, programmato per un totale di tre interventi, al fine di garantire l'incolumità dei bimbi e delle bimbe che frequentano le due scuole oltre che del personale educativo e di servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

