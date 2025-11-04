Pestaggio mortale a Ventimiglia arrestato un 46enne | la vittima è deceduta dopo 8 giorni di agonia

Arrestato Simone Pensibene: è accusato di aver aggredito con calci e pugni Giuliano Roberto Mascheroni, il 66enne di Ventimiglia morto dopo otto giorni di agonia al Santa Corona. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Pestaggio mortale a Ventimiglia, arrestato un 46enne: la vittima è deceduta dopo 8 giorni di agonia

Altre letture consigliate

Massiccia protesta a Novo Mesto dopo l'aggressione mortale di venerdì. Fortemente criticato il premier Robert Golob - facebook.com Vai su Facebook

Pestaggio mortale a Ventimiglia, arrestato un 46enne: la vittima è deceduta dopo 8 giorni di agonia - Arrestato Simone Pensibene: è accusato di aver aggredito con calci e pugni Giuliano Roberto Mascheroni, il 66enne di Ventimiglia morto dopo otto giorni di ... Si legge su ilsecoloxix.it

Ventimiglia, 60enne muore dopo un pestaggio per gelosia: arrestato 46enne cosentino - Giuliano Roberto Mascheroni è deceduto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure una settimana dopo l’aggressione. quicosenza.it scrive