Pesca lo stop che pesa Imbarcazioni ferme fino al 30 novembre Il rebus dei sussidi
La pesca a strascico nel Tirreno subisce un fermo aggiuntivo di un mese. Il divieto permarrà fino al 30 novembre, com’è stato disposto da decreto ministeriale, a seguito di una lunga trattativa con la Commissione Europea. Una situazione grave per l’intero comparto scaturita dallo sforamento delle giornate di pesca autorizzate che ha messo gli operatori davanti a una scelta: sospendere l’attività fino al 31 dicembre, accettare il divieto di pesca fino a 4 miglia dalla costa o adottare misure di compensazione per salvare il mercato natalizio. Lo stop fino al 30 novembre è il compromesso a cui si è scesi indorando la pillola, con la consapevolezza che sarebbe potuta essere più amara di così. 🔗 Leggi su Lanazione.it
