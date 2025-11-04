Pesaro richiedenti asilo sfruttati per tre euro l’ora | sigilli all’autolavaggio

PESARO, martedì 4 novembre 2025 – Lavoravano fino a dodici ore al giorno, anche senza riposo settimanale, per una paga di appena tre o quattro euro l'ora. Vivevano in stanze improvvisate accanto all'autolavaggio, in condizioni di forte degrado. È il quadro emerso dalle indagini dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pesaro e Urbino, che hanno portato al sequestro di un impianto di autolavaggio cittadino e alla denuncia di tre gestori egiziani accusati di sfruttamento della manodopera (art. 603 bis del codice penale). L'operazione è scattata nel tardo pomeriggio del 23 ottobre, al termine di una lunga attività investigativa avviata lo scorso marzo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

