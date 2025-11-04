Pesaro richiedenti asilo sfruttati per tre euro l’ora | sigilli all’autolavaggio
PESARO, martedì 4 novembre 2025 – Lavoravano fino a dodici ore al giorno, anche senza riposo settimanale, per una paga di appena tre o quattro euro l'ora. Vivevano in stanze improvvisate accanto all'autolavaggio, in condizioni di forte degrado. È il quadro emerso dalle indagini dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pesaro e Urbino, che hanno portato al sequestro di un impianto di autolavaggio cittadino e alla denuncia di tre gestori egiziani accusati di sfruttamento della manodopera (art. 603 bis del codice penale). L'operazione è scattata nel tardo pomeriggio del 23 ottobre, al termine di una lunga attività investigativa avviata lo scorso marzo e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Una decina di richiedenti asilo e rifugiati ha camminato insieme ai propri operatori e operatrici alla scoperta del territorio - facebook.com Vai su Facebook
Richiedenti asilo sfruttati come braccianti. Due arresti a Ragusa - 'operazione condotta dagli uomini della Polizia di Stato di Ragusa che hanno arrestato in flagranza di reato, per sfruttamento di braccianti agricoli per la raccolta di pomodori, due imprenditori di ... Come scrive avvenire.it