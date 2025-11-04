Pesaro a tre anni cadde al parco giochi | risarcito dopo venti anni

L'incidente, in cui il piccolo si ruppe l'omero ed ebbe una prognosi di 40 giorni, risale al settembre 2005. Dopo una lunga vicenda giudiziaria finalmente la sentenza a favore: "La struttura non era a norma". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

pesaro a tre anni cadde al parco giochi risarcito dopo venti anni

© Tgcom24.mediaset.it - Pesaro, a tre anni cadde al parco giochi: risarcito dopo venti anni

