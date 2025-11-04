Perugia-Ternana data ed orario del derby Inibizione per Massimo Ferrero | Parole irriguardose

Un rush finale di 2025 delineato per la Ternana. La Lega Pro ha infatti diffuso date ed orari delle gare del mese di dicembre e della prima giornata di ritorno. Alle partite di campionato va sommata la sfida di Coppa Italia tra Ternana-Giuliano valevole per gli ottavi di finale, in programma. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

PERUGIA - Ternana [stagione 1990/91] AMARCORD #ultrasitalia #perugiacalcio #appartenenza #amarcord #collegefootball #fblifestyle Vai su Facebook

Derby Perugia-Ternana, ufficiale la data: si gioca domenica 7 dicembre alle 14.30 - È ufficiale: il derby dell’Umbria tra Perugia e Ternana si giocherà domenica 7 dicembre 2025 con fischio d’inizio fissato alle ore 14. Secondo ternananews.it

Il Perugia pareggia contro il Guidonia, a Livorno la Ternana perde uno a zero - Un pareggio e una sconfitta hanno segnato l'esordio in campionato di Perugia e Ternana, in campo negli anticipi della prima giornata. Scrive rainews.it