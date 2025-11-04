Perugia stato di agitazione dei farmacisti | Serve adeguamento retributivo Scatta lo sciopero

“Necessario adeguamento retributivo" e scatta lo sciopero. Giovedì 6 novembre i lavoratori delle farmacie private umbre sciopereranno per l’intero turno di lavoro, così come nel resto d'Italia, per sostenere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

