Perugia l' indagato per l' omicidio Cumani nega tutto | non avevo il coltello e non l' ho ucciso
Il 21enne italiano di origini tunisine arrestato per l’omicidio di Hekuran Cumani, 23enne di Fabriano di origini albanesi, ha negato di aver colpito il rivale e di aver mai tenuto in mano un coltello per uccidere, solo di aver raccolto da terra quello gettato da un amico (in carcere per aver. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
