Perugia l' indagato per l' omicidio Cumani nega tutto | Mai impugnato un coltello

Perugiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 21enne italiano di origini tunisine arrestato per l’omicidio di Hekuran Cumani, 23enne di Fabriano di origini albanesi, ha negato di aver colpito il rivale e di aver mai tenuto in mano un coltello.Il giovane, difeso dall’avvocato Vincenzo Bochicchio, ha respinto le accuse nel corso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Omicidio Cumani, Amri nega: «Non l'ho ucciso io e non avevo un coltello» - Così Yassin Hassen Amri, 21 anni, in carcere dalle prime ore di sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario aggravato di Hekuran C ...

Perugia, ragazzo ucciso con una coltellata: un indagato per l'omicidio di Hekuran Cumani

Omicidio Cumani, indagato un 21enne - Potrebbe essere a un primo importante punto di svolta l'indagine per l'omicidio del 23enne Hekuran Cumani, avvenuta intorno alle 4 di sabato a Perugia nel parcheggio di via Pascoli, di fronte ...

