Perugia celebra il 4 Novembre | una giornata di memoria premiazioni e impegno per le nuove generazioni

Perugia ha celebrato la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate con una serie di eventi che hanno unito il ricordo solenne dei caduti al riconoscimento del valore e dell’altruismo quotidiano di chi serve lo Stato. Le celebrazioni, aperte alla presenza delle massime autorità civili e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Perugia celebra il 4 Novembre: una giornata di memoria, premiazioni e impegno per le nuove generazioni ift.tt/XPFNAkf - X Vai su X

Online la puntata numero 1142 di Umbria News questa settimana... 1. Premio internazionale San Benedetto da Norcia // La città celebra il “cittadino” più illustre 2. Fratelli d’Italia celebra a Perugia “3 anni di governo” Meloni e “3 anni di risultati” 3. Diventar Vai su Facebook

4 novembre, la presidente Proietti: “Memoria, pace e unità: l’Umbria rinnova il suo impegno per un’Italia giusta e solidale” - La Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate è un'occasione di memoria e di rinnovato impegno civile. orvietosi.it scrive

Frantoi Aperti in Umbria: gli appuntamenti del quarto fine settimana che celebra l’olio nuovo - Tanti appuntamenti in programma da venerdì 7 a domenica 9 novembre, tra degustazioni, trekking tra g ... Scrive msn.com

Comune e Prefettura omaggiano chi si adopera per la città - Si avvicinano due importanti ricorrenze che l’amministrazione comunale di Perugia celebra annualmente di concerto con la Prefettura di Perugia: ... msn.com scrive