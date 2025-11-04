Permessi retribuiti per fare screening oncologici le novità in decreto
Approvato dal Consiglio dei Ministri, il recentissimo decreto legge n. 1592025 introduce nuove e importanti regole in tema di sicurezza sul lavoro, ma non solo. C’è spazio anche per disposizioni riguardanti la salute dei lavoratori e, in particolare, la prevenzione di gravi problemi quali i disturbi oncologici. D’altronde il diritto alla salute ha una dimensione universale ed è costituzionalmente garantito. Appositi permessi retribuiti sono, infatti, introdotti grazie a questo testo, insieme a norme specifiche che mirano a prevenire il rischio di infortuni. Quali screening oncologici sono compresi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
