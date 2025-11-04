Performanti e sostenibili tre Pirelli su misura per la supercar McLaren W1
(Adnkronos) – Saranno tre fitment su misura Pirelli – con oltre il 50% di materiali naturali e riciclati, come verificato dall'ente terzo Bureau Veritas – a equipaggiare la nuova supercar McLaren W1. Si tratta di P Zero R, P Zero Trofeo RS e P Zero Winter 2, sviluppati dal gruppo in collaborazione con McLaren in .
