Performanti e sostenibili tre Pirelli su misura per la supercar McLaren W1

Periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Saranno tre fitment su misura Pirelli – con oltre il 50% di materiali naturali e riciclati, come verificato dall’ente terzo Bureau Veritas – a equipaggiare la nuova supercar McLaren W1. Si tratta di P Zero R, P Zero Trofeo RS e P Zero Winter 2, sviluppati dal gruppo in collaborazione con McLaren in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

