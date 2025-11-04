Perde il controllo dell'auto e finisce in una scarpata la 45enne morta si chiamava Daniela Biscetti

La 45enne morta nell'incidente sulla strada tra Manziana e Cerveteri lunedì mattina scorso si chiamava Daniela Biscetti. La sua auto ha sbandato ed è finita in una scarpata. La comunità si è stretta con cordoglio alla famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

