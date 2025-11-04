Percorsi abilitanti e corsi sostegno INDIRE ecco le ultime novità QUESTION TIME con Cannas LIVE Mercoledì 5 novembre alle 15 | 00

4 nov 2025

Il panorama della formazione dei docenti si arricchisce di opportunità con i nuovi percorsi INDIRE sostegno e le ultime disposizioni sui percorsi abilitanti da 60, 36 e 30 CFU. Dalla disciplina normativa emergono novità di rilievo che investono sia l’accesso ai corsi sia il percorso per il conseguimento del titolo abilitante, con ricadute significative su costi, tempistiche e compatibilità tra differenti programmi formativi attivi nello stesso anno accademico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

