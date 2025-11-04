Perché Pioli non è stato ancora esonerato anche se la Fiorentina si ritrova clamorosamente ultima

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra la Fiorentina e Pioli è finita ma finora la reticenza del tecnico ad accettare la rescissione consensuale obbliga il club all'esonero. La questione è meramente economica: la somma proposta dal club non soddisfa l'allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

