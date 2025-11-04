Perché Pioli non è stato ancora esonerato anche se la Fiorentina si ritrova clamorosamente ultima
Tra la Fiorentina e Pioli è finita ma finora la reticenza del tecnico ad accettare la rescissione consensuale obbliga il club all'esonero. La questione è meramente economica: la somma proposta dal club non soddisfa l'allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Fiorentina, problemi sul campo e in bilancio: ecco perché serve l'accordo con Pioli ? https://www.calciostyle.it/serie-a/fiorentina-problemi-sul-campo-e-in-bilancio-ecco-perche-serve-laccordo-con-pioli?fsp_sid=1549263 ? di Pietro Mauti - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus, perché l’esonero di #Pioli potrebbe essere una buona notizia Il possibile incastro favorevole - X Vai su X