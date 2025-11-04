Perché ogni donna è un progetto
Da quasi trent’anni Estetica Più Bella è un punto di riferimento a Empoli per la cura del corpo e del viso. Fondata e diretta da Anna Maria Stanco, il centro basa il suo successo su un approccio scientifico e umano insieme: una consulenza personalizzata per comprendere ogni cliente nella sua unicità. «Ogni donna è diversa – spiega Stanco – per questo partiamo sempre da un’analisi completa: stile di vita, postura, massa muscolare, assetto ormonale. Solo così possiamo costruire un programma su misura». Il metodo Più Bella integra tecnologia avanzata, manualità specialistiche e cosmetici di produzione propria, sviluppati per garantire risultati duraturi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
