Perché la battaglia di Pokrovsk è così importante nella guerra tra Russia e Ucraina
Pokrovsk, crocevia strategico nel Donbass, è al centro di una battaglia cruciale: la sua conquista sarebbe la più grande vittoria russa da Avdiivka del 2024. Per Kiev è vitale per mantenere le linee di rifornimento, per Mosca un obiettivo militare e simbolico di enorme valore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Il fatto del giorno (7)… perché “Chi ha fatto, farà!” La grande “battaglia”. Ho fatto tornare nella gestione pubblica il Centro di riabilitazione intensiva di Ceglie Messapica, grazie alla legge che porta il nome di Mattia, il mio amico Mattia, che andai a trovare in que - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, battaglia per Pokrovsk: Kiev afferma di aver respinto le truppe russe - I soldati ucraini nella regione orientale di Donetsk, vicino alla città di Pokrovsk, affermano di essere riusciti a respingere le truppe russe Le truppe ucraine nella regione di Donetsk hanno ... it.euronews.com scrive
Video. Ucraina, battaglia per Pokrovsk. Kiev: "Respinte truppe russe" - I soldati ucraini nella regione orientale di Donetsk, vicino alla città di Pokrovsk, affermano di essere riusciti a respingere le truppe russe ... Si legge su it.euronews.com
Ucraina, battaglia per Pokrovsk: Kiev afferma di aver respinto le truppe russe - Le truppe ucraine nella regione di Donetsk hanno affermato di aver ottenuto passi avanti nella battaglia per respingere le forze russe vicino alla città di Pokrovsk, considerata un nodo strategico nel ... Scrive msn.com