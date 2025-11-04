Perché Jonathan Bailey è l’uomo più sexy del mondo 2025? La scienza lo spiega in 10 punti
J onathan Bailey, star di Bridgerton e del nuovo Wicked, è stato incoronato da People come “L’uomo più sexy del mondo 2025”. Un titolo che lui stesso, con il tipico umorismo inglese, ha definito “un grande onore, ma anche una cosa completamente assurda”. Eppure, la scelta non sorprende: il suo fascino sembra racchiudere quella combinazione rara di sicurezza, vulnerabilità ed eleganza che da sempre cattura l’immaginario collettivo. Ma cosa fa davvero percepire un uomo come “sexy”? La risposta – dicono gli psicologi – non è mai solo estetica. È un mix complesso di segnali biologici, cognitivi e comportamentali che si intrecciano nel nostro cervello come un algoritmo invisibile dell’attrazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La vita continuò, perché la vita continua, e il tempo passò, perché il tempo passa. -Jonathan Safran Foer- - facebook.com Vai su Facebook
Anche Ariana Grande non resiste al fascino di Jonathan Bailey e ai suoi mille volti, dal visconte Bridgerton a Fiyero in Wicked - «La prima volta che ho incontrato Jonathan mi è sembrato di conoscerlo da sempre. Lo riporta cosmopolitan.com