Il Piano Mattei prosegue la sua strada, con l’incontro a Palazzo Chigi tra il presidente del consiglio, Giorgia Meloni e il Presidente della Repubblica Gabonese, Brice Clotaire Oligui Nguema. Un colloquio che da un lato si inserisce nel solco della collaborazione bilaterale (registrando l’apprezzamento del Presidente per l’approccio italiano verso il continente africano promosso attraverso il Piano Mattei) e dall’altro permette ai vertici del due Paesi di programmare iniziative future in settori strategici come energia, infrastrutture e servizi sanitari. Pochi giorni fa Italia e Gabon avevano siglato due nuovi progetti nei settori della sanità e dell’edilizia sociale alla presenza del ministro degli Esteri Régis Onanga Ndiaye, del presidente di Gksd Holding, Kamel Ghribi e del Presidente della Repubblica del Gabon, Nguema. 🔗 Leggi su Formiche.net

Perché il Gabon è strategico per il Piano Mattei