Perché i soldi per ricostruire Gaza non li mette Israele? | giornalista licenziato da Agenzia Nova dopo la domanda
“Se la Russia dovrà pagare per la ricostruzione dell’Ucraina, Israele dovrà fare lo stesso per Gaza?”. Il giornalista italiano Gabriele Nunziati è stato licenziato dall’Agenzia Nova dieci giorni dopo aver posto questa domanda alla portavoce della Commissione Europea Paula Pinho. Secondo quanto ricostruito da Fanpage.it, il quesito risale al 13 ottobre e non aveva portato a una risposta nel merito: “La sua è una domanda molto interessante che però non vorrei commentare in questo momento”. Il 27 ottobre, si legge ancora sul sito, al giornalista viene recapitata una lettera di interruzione del rapporto di collaborazione: “Dopo la mia domanda, ho ricevuto delle telefonate da parte dei miei superiori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
