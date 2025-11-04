Perché i soldi per ricostruire Gaza non li mette Israele? | giornalista italiano cacciato dopo questa domanda
"Se la Russia dovrà pagare per la ricostruzione dell'Ucraina, anche Israele dovrà farlo per Gaza?". È la domanda posta lo scorso 13 ottobre dal giornalista Gabriele Nunziati alla portavoce della Commissione Ue Paula Pinho. La risposta è vaga, il video dello scambio viene ripreso sui social e scatena le polemiche. Una decina di giorni dopo, il giornalista viene licenziato. Tramite fonti interne, Fanpage.it è riuscita a ricostruire cos'è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Spesso mi chiedono soldi. Allora facciamo che andate a fare in cu*o perché mi augurate la morte. Quest’anno ho avuto una commozione cerebrale eppure non si è fatto sentire nessuno”. Luca Barbareschi ha parlato del rapporto con i suoi sei figli. L’unico a f - facebook.com Vai su Facebook
“Perché i soldi per ricostruire Gaza non li mette Israele?”: giornalista italiano cacciato dopo questa domanda - È la domanda posta lo scorso 13 ottobre dal giornalista Gabriele Nunziati alla portavoce della Commi ... Riporta fanpage.it
Bilal Erdogan: “Israele deve ricostruire Gaza. Così non ci saranno più bombardamenti” - Il figlio del presidente turco: “Nazioni unite ormai bloccate, serve una maggiore rappresentanza dei popoli islamici” ... Secondo ilsecoloxix.it
L’Italia è in pole per ricostruire Gaza - Giorgia Meloni ha già annunciato che l’Italia «è pronta a fare la sua parte, con l’ottimo rapporto che può vantare con tutti gli attori della regione. Scrive ilgiornale.it