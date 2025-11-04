Perché i soldi per ricostruire Gaza non li mette Israele? | giornalista italiano cacciato dopo questa domanda

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Se la Russia dovrà pagare per la ricostruzione dell'Ucraina, anche Israele dovrà farlo per Gaza?". È la domanda posta lo scorso 13 ottobre dal giornalista Gabriele Nunziati alla portavoce della Commissione Ue Paula Pinho. La risposta è vaga, il video dello scambio viene ripreso sui social e scatena le polemiche. Una decina di giorni dopo, il giornalista viene licenziato. Tramite fonti interne, Fanpage.it è riuscita a ricostruire cos'è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

