Perché è venuto giù tutto Fori imperiali l’ipotesi spaventosa Può succedere ancora

Roma si è svegliata sconvolta, come dopo un brutto sogno che però è reale. Nel cuore della capitale, la Torre dei Conti è crollata improvvisamente, portando con sé la vita di un operaio e ferendone gravemente un altro. Un dramma che riapre il dibattito sulla sicurezza dei cantieri e sulla tutela dei nostri beni storici, proprio in un luogo simbolo della città eterna. L’edificio, per il cui restauro erano stati stanziati quasi 7 milioni di euro del Pnrr, oggi è solo un ammasso di detriti e dolore. La Procura di Roma ha avviato un’indagine per omicidio colposo e disastro colposo. L’area è stata posta sotto sequestro, mentre gli inquirenti hanno disposto l’autopsia sulla vittima e una consulenza tecnica per capire le cause del cedimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

