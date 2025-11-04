Perché è venuto giù tutto Crollo ai Fori imperiali dettagli e ipotesi dopo la tragedia

Roma si è svegliata ferita da una tragedia che ha riportato al centro dell’attenzione il tema della sicurezza dei beni storici e dei cantieri finanziati con fondi pubblici. Il crollo della Torre dei Conti, avvenuto lunedì 3 novembre nel cuore della capitale, ha provocato la morte di un operaio e il grave ferimento di un altro. Un disastro che non ha soltanto strappato una vita, ma ha compromesso in modo irreversibile un edificio simbolo di epoche passate, per il cui restauro erano stati stanziati quasi 7 milioni di euro provenienti dal Pnrr. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo e disastro colposo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

