Perché alcuni gechi sembrano trasparenti | di quali specie si tratta

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni gechi, come il comune geco verrucoso, sembrano trasparenti perché hanno la pelle più sottile, meno "bitorzoluta" e molto chiara. In particolari condizioni di luce è anche possibile intravedere ciò che c'è sotto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

