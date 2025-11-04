Per raccontare la bellezza dell' accoglienza e quanto questo sia un grande vantaggio per le famiglie che accolgono prima di tutto

M ilano, 3 nov. (askanews) – In Italia le adozioni sia nazionali sia internazionali sono in crisi e anche l’istituto dell’affido vive una fase di stallo. Per questo il Forum delle Associazioni Familiari, con il contributo di Ai.Bi., Azione per Famiglie Nuove, Cometa, Comunità Papa Giovanni XXIII, Famiglie per l’accoglienza e Fraternità organizza a Milano la “Biennale dell’Accoglienza”, una due giorni che ha l’obiettivo di rilanciare e rafforzare l’affido e l’adozione, a tutela di bambini e famiglie. Leggi anche › Calo delle adozioni, davvero non vogliamo più diventare genitori? Come si fa e perché è (più) difficile “Il Forum delle Associazioni Famigliari, che è la più vasta rete di rappresentanza delle famiglie in Italia, ha pensato che sia il momento di dare maggiore evidenza ai temi dell’accoglienza, cioè dell’affido e dell’adozione in famiglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

