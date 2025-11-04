Per Manfredi Catella Ceo di Coima il carcere si allontana
Per Manfredi Catella si allontana sempre di l'idea del carcere. Il sostituto procuratore generale in Cassazione, Cristina Marzagalli, ha chiesto infatti di rigettare il ricorso con cui la Procura di Milano chiedeva di annullare il provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva rimesso in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Per Manfredi Catella, Ceo di Coima, il carcere si allontana - Il sostituto procuratore generale in Cassazione, Cristina Marzagalli, ha chiesto infatti di rigettare il ricorso con cui la Procura di M ... Riporta milanotoday.it
Catella (Coima), 'Mercato immobiliare italiano attraente' - Durante la call periodica di Coima su temi di mercato, il ceo Manfredi Catella ha sottolineato come "un elemento centrale sia la valorizzazione degli asset pubblici. Si legge su ansa.it
Inchiesta Milano, il procuratore della Cassazione chiede la bocciatura del ricorso dei pm su Manfredi Catella: non è fondato - Il procuratore generale si esprime in vista dell’udienza in programma il 12 novembre che dovrà decidere in merito alla revoca degli arresti domiciliari per il ceo di Coima decretata dal Tribunale del ... Da milanofinanza.it