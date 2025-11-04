Per Manfredi Catella Ceo di Coima il carcere si allontana

Per Manfredi Catella si allontana sempre di l'idea del carcere. Il sostituto procuratore generale in Cassazione, Cristina Marzagalli, ha chiesto infatti di rigettare il ricorso con cui la Procura di Milano chiedeva di annullare il provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva rimesso in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

