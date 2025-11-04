Per la sovrindentenza il sito era sicuro Inchiesta dei pm romani sull’appalto
A guardare le carte non c’è niente di anormale. «EdilErica è un’azienda romana storica», si affannano a dire dal capannello di soccorsi e istituzioni a largo Ricci, sotto la Torre . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
sabato 11 ottobre ha aperto al pubblico la mostra . nel sito archeologico di Arco di Malborghetto. Attraverso i reperti esposti sarà possibile approfondire il fenomeno d - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, esposto alla procura per i lavori a Isola del Piano: «Ricoperto il sito dei resti archeologici». Il sindaco: «Autorizzati dalla Soprintendenza» - ; è vero che in seguito alla demolizione sono venuti alla luce sorprendenti reperti ... corriereadriatico.it scrive