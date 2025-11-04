Si è presentata in tribunale a Milano Chiara Ferragni oggi, martedì 4 novembre, per la seconda udienza pre-dibattimentale del procedimento che la vede imputata, assieme ad altre due persone, per truffa aggravata per i noti casi del Pandoro Pink Christmas e delle uova di Pasqua. Assistita dai legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, l’influencer è entrata nell’aula della terza sezione penale, davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini, nell’udienza a porte chiuse nella quale sono in programma la decisione sulle parti civili e la scelta del rito. L’imprenditrice, che si è sempre proclamata innocente rispetto all’accusa, si è presentata anche per indicare il rito con il quale vuole essere processata, ossia l’abbreviato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Per la prima volta Chiara Ferragni in tribunale: “È una fase sicuramente difficile della mia vita”