Per i giovani che sognano di creare costumi per il cinema arriva la Bottega artigiana | VIDEO

Napolitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vestire i sogni, dando forma alle fantasie di registi, sceneggiatori, creatori. Questo fa da secoli l’arte della sartoria e del costume per la scena, in teatro, al cinema, nello spettacolo. Un’ arte che nel tempo ha contribuito alla messinscena di capolavori immortali e l’Italia eccelle in questo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

giovani sognano creare costumiPer i giovani che sognano di creare costumi per il cinema arriva la Bottega artigiana | VIDEO - Promosso da Cinecittà e finanziato dal Ministero della Cultura, arriva a Napoli il corso gratuito finalizzato alla formazione di artigiani del costume cinematografico e teatrale ... napolitoday.it scrive

