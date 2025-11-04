Per due volte Conte fa riferimento alla necessità di crescita dello staff medico e fisioterapico del Napoli È un caso?

Per due volte Conte fa riferimento alla crescita dello staff medico, fisioterapico. È una coincidenza? Antonio Conte, un po’ come la Sibilla Cumana, va interpretato. A volte è fin troppo chiaro. Altre però procede per allusioni o per citazioni che non sono mai casuali. Questa sera, dopo le accuse ai tedeschi di aver fatto catenaccio ( e l’allenatore avversario giustamente ha risposto dicendo per lui è un complimento ), ha ricordato che il Napoli ha sbagliato troppe gol e infine ha più volte fatto riferimento alla crescita del club che deve assumere una dimensione più europea (anche se non ha mai usato questi termini). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

