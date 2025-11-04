Per Aston Villa-Maccabi Tel Aviv allerta senza precedenti |  no-fly zone per scongiurare incidenti

Birminghan è già sotto assedio e ci resterà fin dopo la partita di giovedì sera tra Aston Villa e Maccabi Tel Aviv per l'Europa League. Quasi mille agenti schierati, droni, cani poliziotto e guardie a cavallo hanno invaso la città sul cui cielo è prevista anche una no-fly zone. Ai tifosi israeliani è stata vietata la trasferta ma è altissimo anche il rischio di proteste ProPal. 🔗 Leggi su Fanpage.it