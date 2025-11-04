Per Aston Villa-Maccabi Tel Aviv allerta senza precedenti |  no-fly zone per scongiurare incidenti

Fanpage.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Birminghan è già sotto assedio e ci resterà fin dopo la partita di giovedì sera tra Aston Villa e Maccabi Tel Aviv per l'Europa League. Quasi mille agenti schierati, droni, cani poliziotto e guardie a cavallo hanno invaso la città sul cui cielo è prevista anche una no-fly zone. Ai tifosi israeliani è stata vietata la trasferta ma è altissimo anche il rischio di proteste ProPal. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

aston villa maccabi telBirmingham in stato d’assedio per Aston Villa-Maccabi, anche se i tifosi israeliani non ci saranno (Times) - Il settore ospiti resterà vuoto, negati 500 biglietti al consiglio dei deputati degli ebrei britann ... Segnala ilnapolista.it

Maccabi Tel Aviv will be without fans for their match against Aston Villa - ROME (ITALPRESS) – The club has finally made the decision that puts an end to a matter that has been dragging on for days. Secondo italpress.com

Europa League, il Maccabi Tel Aviv in Inghilterra senza tifosi per motivi si sicurezza - Questa la scelta del club israeliano in vista dell'incontro a Birmingham contro l'Aston Villa previsto il 6 novembre ... Lo riporta dire.it

Cerca Video su questo argomento: Aston Villa Maccabi Tel