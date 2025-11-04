Pensioni anticipate 2026 | confermato il Bonus Giorgetti come funziona e quanto vale?

Il Governo Meloni conferma la linea già tracciata: favorire la permanenza dei lavoratori in azienda e contenere la pressione sul sistema previdenziale. In questa logica si inserisce la proroga del cosiddetto Bonus Giorgetti, misura introdotta per incentivare chi ha raggiunto i requisiti per la pensione anticipata a rimanere ancora in attività. La conferma arriva con la Legge di Bilancio 2026, già bollinata e ora attesa al vaglio del Parlamento, che estende la validità del beneficio fino al 31 dicembre 2026. Pensioni anticipate ultime news: Cos’è e come funziona il Bonus Giorgetti. Il Bonus Giorgetti, conosciuto in passato come “Bonus Maroni”, rappresenta un incentivo economico rivolto ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o a fondi sostitutivi ed esclusivi. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

