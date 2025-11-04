Pelle grassa dopo i 40 anni | nuovi ingredienti skincare contro brufoli acne e impurità

Amica.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Superati gli “anta” la pelle cambia ma i brufoli dopo i 40 anni possono sorprendere anche le donne e gli uomini più attenti alla skincare. Questo inestetismo, da sempre legato all’adolescenza, sta diventano particolarmente comune tra gli adulti. Ciò non significa che sia sempre corretto parlare di acne tardiva. Uno sfogo di brufoli sul viso a 40 anni può comparire durante i periodi di stress oppure dopo uno sbalzo ormonale ma anche a causa dell’uso di cosmetici occlusivi o di una dieta ricca di grassi. Si tratta spesso di episodi transitori: piccoli brufoli sulla fronte a 40 anni o brufoli sul mento a 40 anni, che si risolvono con una beauty routine specifica e uno stile di vita più sano e attento. 🔗 Leggi su Amica.it

pelle grassa dopo i 40 anni nuovi ingredienti skincare contro brufoli acne e impurit224

© Amica.it - Pelle grassa dopo i 40 anni: nuovi ingredienti skincare contro brufoli, acne e impurità

