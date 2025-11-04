Pedalo per me! Un percorso ciclistico urbano dedicato alle donne di tutte le età
Dal prossimo 8 novembre, il Parco Caserma Rossani di Bari ospiterà Pedalo per me!, un programma innovativo ideato da Terreno-Cycling Therapy E.T.S., in collaborazione con Tazebike, Veloservice e Wellness & Coach, con il supporto di Futura – La Puglia per la Parità.Si tratta di un ciclo di cinque. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sportissimo Bike. . Ciao, sono Sandro di Renzo, quasi 48 anni, nato a Vignola e vivo a Maranello. La bici è la mia vita: ho iniziato a pedalare da corsa a 10 anni con la gloriosa Ciclistica Maranello. Il mio percorso agonistico: -Oltre 30 vittorie e più di 10 - facebook.com Vai su Facebook