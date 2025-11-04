Paziente scrive una lettera a un medico del Pascale | Grazie per l' umanità

Napolitoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lettera per raccontare l'umanità incontrata in ospedale. Imma si era rivolta all'Istituto tumori Pascale di Napoli per un sospetto melanoma. Ha incontrato Alfonso Amore, dirigente medico e chirurgo dello staff di Corrado Caracò. E dopo quella visita ha deciso di scrivere una lettera di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

La dimissione del paziente e la responsabilità del medico in servizio - Una recente sentenza della Cassazione ha annullato la condanna per un medico di turno che aveva dimesso un paziente (poi deceduto) intempestivamente, con una lettera di dimissione consegnata solo ... Come scrive quotidianosanita.it

Chiama l'ospedale per prenotare una visita, ma la segretaria gli risponde male e riaggancia. Il paziente scrive al Policlinico: aperta un'indagine interna - Due fattori hanno contribuito a generare nel paziente, un professionista pordenonese, lo stato di irritazione e delusione che ha portato a una lettera inviata alla redazione: da un lato ... Scrive ilgazzettino.it

Il paese senza medico. E il sindaco scrive una lettera: “Ne cerco uno coraggioso” - Sambuca Pistoiese (Pistoia), 20 marzo 2025 – “Cerco un medico coraggioso che faccia una scelta di cuore”. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Paziente Scrive Lettera Medico