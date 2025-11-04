Pavia scontro frontale tra pullman di linea e una Panda | tre feriti
Pavia, 4 novembre 2025 - L'incidente stradale è successo prima delle 6.30, ma per tutta la mattinata il traffico è rimasto congestionato. In viale Campari si sono scontrati frontalmente una Fiat Panda e un pullman di linea della società Autoguidovie, che in quel momento viaggiava senza passeggeri a bordo. Soccorsi e dinamica. I soccorsi sanitari di Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) sono intervenuti in codice giallo per tre uomini coinvolti, di 23, 53 e 68 anni: si tratta del conducente e del passeggero a bordo della Panda e dell'autista del pullman di linea, tutti per fortuna in condizioni non gravi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
