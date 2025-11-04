PAVAROTTI 90 | SU CANALE 5 HUNZIKER E 30 GRANDI OSPITI PER UN TRIBUTO MEMORABILE
Mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, l’Arena di Verona si accende per un grande tributo a Luciano Pavarotti, nel 90° anniversario della sua nascita e a vent’anni dalla sua scomparsa. Conduce Michelle Hunziker. Sul palco, stelle della musica nazionale e internazionale molti dei quali hanno condiviso con Pavarotti amicizia e collaborazione, come Andrea Bocelli, Andrea Griminelli, Angela Gheorghiu, Biagio Antonacci, Carmen Giannattasio, Fabio Sartori, Francesco Meli, Giulia Mazzola, Giuliano Sangiorgi, Giuseppe Infantino, Hauser. E ancora per omaggiare l’indimenticato Pavarotti: Il Volo, Jonathan Tetelman, José Carreras, Laura Pausini, Ligabue, Lorenzo Licitra, Luca Carboni, Mahmood, Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Plácido Domingo, Umberto Tozzi, Vittorio Grigolo, Yusif Eyvazov. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Altre letture consigliate
Su Canale 5 "Pavarotti 90", i grandi della musica omaggiano "Big Luciano" #pavarotti90 #arenaverona #canale5 #4novembre - X Vai su X
Sabato 1 e domenica 2 novembre su Canale 5, weekend in compagnia di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. Sabato alle ore 16.30 Silvia Toffanin accoglierà Nicoletta Mantovani che parlerà di “Pavarotti 90”, il grande tributo che Canale 5 manderà in ond - facebook.com Vai su Facebook
Su Canale 5 "Pavarotti 90", i grandi della musica omaggiano "Big Luciano" - Mercoledì 5 novembre, in prima serata su Canale 5, dall'Arena di Verona va in onda "Pavarotti 90" condotto da Michelle Hunziker. Come scrive msn.com
Pavarotti 90 dall’Arena di Verona arriva su Canale 5: quando in tv, ospiti ed anticipazioni - Canale 5 celebra Luciano Pavarotti con l'evento "Pavarotti 90" dall'Arena di Verona: ospiti e quando seguirlo in tv. Scrive superguidatv.it
Tributo al Maestro Pavarotti mercoledì 5 novembre su Canale 5 in Prima Serata - Mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, l’Arena di Verona si accende per un grande tributo a Luciano Pavarotti, nel ... Si legge su msn.com