Pavarotti 90 il concerto su Canale5 con Bocelli Tozzi Il Volo Pausini Ligabue
In prima serata su Canale5, l’Arena di Verona si accende per un grande tributo a Luciano Pavarotti. Mercoledì 5 novembre 2025, in prima serata su Canale5, l’Arena di Verona si accende per un grande tributo a Luciano Pavarotti, nel 90° anniversario della sua nascita e a vent’anni dalla sua scomparsa. Conduce Michelle Hunziker. Il concerto celebra la voce, il carisma e l’impegno del Maestro che ha segnato la storia della musica con la sua voce straordinaria, il carisma e l’impegno nel portare l’Opera a un pubblico globale, unendo generi e culture attraverso eventi come I Tre Tenori e Pavarotti & Friends. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
