Pausa pranzo con arresto per droga per due carabinieri

Frosinonetoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Consumare velocemente il pasto per poi tornare in ufficio. Era questa l’intenzione di alcuni Carabinieri della Stazione di Ceccano (Frosinone) che, durante la pausa pranzo, si sono recati in una trattoria situata nelle vicinanze della Caserma.Il pranzo interrotto e la scoperta Il pranzo, tuttavia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Pausa Pranzo Arresto Droga