Paurosa carambola a Lagosanto Ferrara finisce contro un’auto e poi contro il cancello di una casa

Ferrara, 4 novembre 2025 – Perde il controllo della propria auto e finisce prima contro un'altra macchina e poi contro il cancello di una casa. Sono gravi le condizioni del conducente della vettura coinvolta nella paurosa carambola, un 49enne di Comacchio. L'incidente si è verificato intorno alle 20.30 in via Spina, a Lagosanto. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 con l' elicottero decollato da Bologna. Dopo le prime cure sul posto, il 49enne è stato portato in ospedale per le ferite riportate. Dalle prime ricostruzioni avrebbe fatto tutto da solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

