Paura a San Nicandro Garganico | fuga di gas e poi l' esplosione in via Puglia

Forse una fuga di gas la causa dell'esplosione avvenuta intorno alle 16 di oggi, martedì 4 novembre, all'interno di una abitazione di via Puglia, a San Nicandro Garganico.L'esplosione è stata potente: ha travolto arredi e divelto i serramenti dell'appartamento dall'interno, causando danni ingenti. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

San Nicandro Garganico, perseguita la ex e le rompe il cellulare: arrestato 26enne - Rapina, atti persecutori e danneggiamento: sono le accuse nei confronti di un giovane di 26 anni, che è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

"Tremava tutto, il letto si muoveva". Tanta paura ma nessun danno a San Nicandro Garganico - Persone in strada nei centri garganici dopo la prima scossa di terremoto, venerdì sera, di magnitudo 4. Secondo rainews.it

San Nicandro Garganico, aggrediscono e tentano di rapinare coppia di anziani: 2 arresti - Sono entrati nell’abitazione di una coppia di anziani coniugi e li hanno aggrediti per portar via denaro. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive