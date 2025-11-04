Paul Dano e Robert Pattinson preparano un film con A24 prima di Batman 2

Paul Dano e Robert Pattinso n hanno dimostrato di essere una coppia vincente, interpretando rispettivamente Batman e l’Enigmista nel film The Batman di Matt Reeves. Tuttavia, in vista di The Batman 2 ( la cui uscita è prevista per ottobre 2027 ), è stata confermata la partecipazione dei due attori a un nuovo film della A24. Questo dramma, intitolato The Chaperones, sarà prodotto dalla società di produzione di Pattinson, Icki Eneo Arlo. Con India Donaldson ( Good One ) alla regia, The Chaperones vedrà protagonisti Dano insieme al duo di The Long Walk Cooper Hoffman e David Jonsson, seguendo “ tre amici fannulloni che vengono assunti per trasportare un adolescente problematico attraverso il paese ” subito dopo Natale, come riportato da Variety. 🔗 Leggi su Cinefilos.it