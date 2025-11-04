Paul Dano e Robert Pattinson preparano un film con A24 prima di Batman 2
Paul Dano e Robert Pattinso n hanno dimostrato di essere una coppia vincente, interpretando rispettivamente Batman e l’Enigmista nel film The Batman di Matt Reeves. Tuttavia, in vista di The Batman 2 ( la cui uscita è prevista per ottobre 2027 ), è stata confermata la partecipazione dei due attori a un nuovo film della A24. Questo dramma, intitolato The Chaperones, sarà prodotto dalla società di produzione di Pattinson, Icki Eneo Arlo. Con India Donaldson ( Good One ) alla regia, The Chaperones vedrà protagonisti Dano insieme al duo di The Long Walk Cooper Hoffman e David Jonsson, seguendo “ tre amici fannulloni che vengono assunti per trasportare un adolescente problematico attraverso il paese ” subito dopo Natale, come riportato da Variety. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Paul Dano è nel cast di The Chaperones della A24 - facebook.com Vai su Facebook
Dune 3, Robert Pattinson conferma il suo ruolo nel film di Denis Villeneuve - Robert Pattinson rompe il silenzio sulla sua presenza nel cast di Dune 3 e riaccende le speculazioni sul suo ruolo ... Riporta filmpost.it
Dune 3: Robert Pattinson conferma il suo coinvolgimento nel film - L'attore, in una recente intervista, ha rivelato qualche dettaglio del lavoro compiuto sul set dell'atteso terzo capitolo della saga sci- Secondo movieplayer.it
Paul Dano & Robert Pattinson Set Reunion Movie At A24 Ahead Of The Batman 2 - stars in The Batman, will both work on a new drama from A24, with other notable talent involved. msn.com scrive