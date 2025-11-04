Patto per tutelare l’ordine pubblico Un argine a illegalità e confusione Prefettura ed esercenti a braccetto
Ieri pomeriggio, in Prefettura a Lodi, è stato firmato un protocollo d’intesa per la prevenzione di atti illegali e situazioni di pericolo legate alla sicurezza pubblica nei pressi e all’interno degli esercizi commerciali. A sottoscriverlo è stato il prefetto Davide Garra, insieme ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, ai sindaci di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo, Sant’Angelo Lodigiano e Lodi Vecchio, al presidente della Camera di Commercio Milano, Monza Brianza Lodi e ai rappresentanti di Confcommercio, Confartigianato e Asvicom. L’obiettivo del testo è migliorare la collaborazione tra istituzioni e operatori economici, coinvolgendo direttamente i gestori dei locali pubblici nel mantenimento dell’ordine e della legalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
