Pattinaggio | Luca Tamburini e Annamaria Pagnotta in partenza per la Coppa Europa in Portogallo
Gli atleti del Pattinaggio Riccione, sezione artistico, si preparano alla partenza per la Coppa Europa in Portogallo, a Matosinhos città Europea dello sport 2025. Alla manifestazione, organizzata da World Skate Europe, Luca Tamburini rappresenterà l’Italia nella categoria senior maschile, mentre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Luca D’Alisera è uno dei pattinatori che ha fatto la storia del pattinaggio artistico Nel corso della sua carriera ha vinto più volte il titolo di Campione del Mondo In questi giorni è stato a Reggio Calabria e al Parco Caserta Sport Village, una struttura che c - facebook.com Vai su Facebook
Pattinaggio: Luca Tamburini e Annamaria Pagnotta in partenza per la Coppa Europa in Portogallo - Grandi le aspettative dell’allenatrice Paola Giulianelli che accompagnerà gli atleti in Portogallo, in qualità di consigliera federale e capo delegazione Fisr ... Come scrive riminitoday.it