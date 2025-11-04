Pattinaggio | Luca Tamburini e Annamaria Pagnotta in partenza per la Coppa Europa in Portogallo

Gli atleti del Pattinaggio Riccione, sezione artistico, si preparano alla partenza per la Coppa Europa in Portogallo, a Matosinhos città Europea dello sport 2025. Alla manifestazione, organizzata da World Skate Europe, Luca Tamburini rappresenterà l’Italia nella categoria senior maschile, mentre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

