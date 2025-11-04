Pattinaggio di figura | è già il momento della verità per Guignard-Fabbri Delicatissima la gara all’NHK Trophy

Sembra assurdo, ma è così. Questo weekend arriverà il primo, enorme, delicatissimo, momento della verità per Charléne Guignard-Marco Fabbri. La coppia di danza azzurra sarà della partita all’ NHK Trophy 202 5, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura in scena sul ghiaccio di Osaka a tre settimane di distanza dall’oltremodo deludente quarto posto arrivato ad Angers. Come già spiegato abbondantemente in queste pagine, la prestazione al Grand Prix De France ha lasciato un velo di grande preoccupazione intorno agli azzurr i, pesantemente sottostimati dal pannello giudicante che, oltre a non regalare pressoché nulla in termini di GOE, ha abbassato sensibilmente rispetto agli standard il valore del binomio in termini di components. 🔗 Leggi su Oasport.it

