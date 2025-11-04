Pattinaggio artistico | Conti-Macii vanno a caccia delle Finals all’NHK Trophy Nuovo scontro con Sui-Han
Obiettivo Finals. Sale la tensione intorno a Sara Conti-Niccolò Macii, coppia che prenderà parte questo fine settimana in quel di Osaka all’ NHK Trophy 2025, tappa numero quattro del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico con un’ambizione chiara: vincere e staccare matematicamente il pass per l’atto finale, in scena sempre in Giappone, ma a Nagoya, nel mese di novembre. Il binomio azzurro è reduce dalla consitente performance della Cup Of China, dove si sono piazzati al secondo posto cedendo il passo solo ai georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava e ottenendo l’ottimo punteggio totale di 209. 🔗 Leggi su Oasport.it
