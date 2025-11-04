Dopo la maratona legata ai Campionati Mondiali 2025, si inizia a pianificare la stagione 2026 nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle. Nonostante ancora non sia uscito un calendario di massima, ci sono diverse indicazioni che lasciano intuire quale sarà più o meno la tabella di marcia della prossima stagione che, tra l’altro, sarà caratterizzata dai World Skate Games, l’evento multisport che racchiude in un unico luogo tutte le discipline rotellistiche affiliate alla Federazione internazionale. Come già noto, la quinta edizione della competizione da alcuni definita come “Le Olimpiadi delle rotelle”, si svolgerà in Sud America, nello specifico in quel di Asunciòn ( Paraguay) dal 2 al 18 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio artistico a rotelle, le prime informazioni sulla stagione 2026. Tornano i World Skate Games