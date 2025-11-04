Pattinaggio artistico a rotelle le prime informazioni sulla stagione 2026 Tornano i World Skate Games
Dopo la maratona legata ai Campionati Mondiali 2025, si inizia a pianificare la stagione 2026 nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle. Nonostante ancora non sia uscito un calendario di massima, ci sono diverse indicazioni che lasciano intuire quale sarà più o meno la tabella di marcia della prossima stagione che, tra l’altro, sarà caratterizzata dai World Skate Games, l’evento multisport che racchiude in un unico luogo tutte le discipline rotellistiche affiliate alla Federazione internazionale. Come già noto, la quinta edizione della competizione da alcuni definita come “Le Olimpiadi delle rotelle”, si svolgerà in Sud America, nello specifico in quel di Asunciòn ( Paraguay) dal 2 al 18 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
L'Italia domina i Mondiali di Pattinaggio Artistico di Pechino Vai su Facebook
Pattinaggio artistico a rotelle; le prime informazioni sulla stagione 2026. Tornano i World Skate Games - Dopo la maratona legata ai Campionati Mondiali 2025, si inizia a pianificare la stagione 2026 nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle. Segnala oasport.it
Pattinaggio artistico a rotelle: terza meraviglia di Sasso! L’azzurra trionfa ai Mondiali, argento di Altieri Degrassi - L'azzurra ha infatti vinto per il terzo anno consecutivo il titolo Senior nella Solo Dance ai ... Da oasport.it
L'Italia domina i Mondiali di Pattinaggio Artistico di Pechino - l’Italia chiude in vetta al medagliere finale e domina la competizione iridata 2025. Secondo tuttosport.com