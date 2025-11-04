Patti Territoriali al via i corsi per direttori d’albergo e receptionist

Prendono il via in questi giorni i corsi per direttori d’albergo e addetti alla reception organizzati nell’ambito dei Patti Territoriali per le competenze e l’occupazione promossi dalla Provincia di Sondrio.Le lezioni si terranno in presenza: a Sondalo, presso la sede di APF Valtellina, per il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

