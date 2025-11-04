Patenti più care con le nuove tariffe ministeriali | aumenti da 50 a 90 euro

Palermotoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumenti da 50 a 90 euro per il conseguimento delle patenti di guida. Lo comunicano le autoscuole di Palermo aderenti ai consorzi Css (Consorzio per la sicurezza stradale) e Unasca (Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica) dopo l'entrata in vigore delle nuove tariffe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

